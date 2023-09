Barça-Transferziel freut sich über Interesse – auch Manchester United dran

In diesem Sommer war Barça in seinem Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt aufgrund der schwierigen finanziellen Verhältnisse arg beschnitten. Einer der gehandelten Spieler fühlt sich geehrt von dem Interesse der Blaugrana.

Als Folge seiner starken Leistungen durfte Vanderson im Juni sein Debüt für Brasilien geben. Momentan ist er wieder mit der Selecao auf Reisen und hat in der WM-Qualifikation gegen Peru in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4 Uhr) die Möglichkeit, wieder für sein Heimatland zu spielen.

"Es ist toll zu hören, dass Barça und Manchester United dich wollen", sagte der 22-Jährige im Rahmen seiner Teilnahme an der Länderspielpreise mit der brasilianischen Nationalmannschaft. "Es ist großartig zu wissen, dass dein Name von den großen Klubs erwähnt wird." Vanderson gehört seit Längerem zu den besten Rechtsverteidigern der Ligue 1.

Die Planungen des FC Barcelona hatten unbedingt einen neuen Rechtsverteidiger inbegriffen. Der kam in Form von Joao Cancelo dann auch . Zuvor hatte es weitere vielversprechende Kandidaten gegeben. Vanderson von der AS Monaco war unter anderem ein Thema.

Barça-Wechsel für Vanderson (aktuell) kein Thema

Ein Vereinswechsel ist für Vanderson derzeit allerdings kein Thema, wie er zu verstehen gibt: "Wir sind mit Monaco gut in die Saison gestartet, jetzt konzentriere ich mich nur darauf." Vanderson ist noch bis 2027 an Monaco gebunden. Dass er in den nächsten Wochen noch mal Thema bei Barça wird, ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Der eingangs erwähnte Cancelo ist nämlich nur für den Rest der Saison von Manchester City ausgeliehen worden – und das ohne Kaufoption. Vanderson dürfte also zumindest weiterhin intensiv beobachtet werden.