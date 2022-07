FC Barcelona Barça-Traum reloaded: Arthur vor Rückkehr ins Camp Nou?

Pjanic spielte bei Barça kaum eine Rolle, wurde nach einem schwachen Jahr an Besiktas abgegeben. Die Leihe an den Bosporus endete am 30. Juni 2022, nun tritt der Bosnier seinen bestens dotierten Dienst bei Barça an. Die Katalanen versuchen, den Routinier von der Gehaltsliste zu bekommen, haben aber noch keinen Abnehmer gefunden.