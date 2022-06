FC Barcelona Barça-Treffen mit Robert Lewandowski: Xavi diniert auf Ibiza

Robert Lewandowski will unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Dieses Vorhaben bekräftigt ein erneutes Treffen mit dem dortigen Trainer Xavi Hernandez.

Am Mittwoch war Xavi Hernandez von zahlreichen Kameras am Flughafen in Barcelona eingefangen worden. Nun ist klar, welche Destination der Trainer des FC Barcelona angeflogen hat.

Die Redaktion des Barça-nahen Reporters Gerard Romero veröffentlicht Fotos, die Xavi gemeinsam mit Robert Lewandowski auf Ibiza zeigen. Im Außenbereich des Lokals Lio saßen die beiden zunächst getrennt voneinander, sollen sich dann aber angeregt im Restaurant unterhalten haben.

Was Gegenstand des Austauschs war, ist bisher nicht bekanntgeworden. Barça demonstriert mit diesem öffentlich abgehaltenen Treffen jedenfalls nochmals deutlich die Absicht, Lewandowski unbedingt unter Vertrag nehmen zu wollen.