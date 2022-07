Primera Division Barça tut sich im Fall Neto schwer – bei nächstem Klub angeboten

Der FC Barcelona möchte Schwerverdiener Neto unbedingt von der Lohnliste bekommen, tut sich in seinem Vorhaben aber wie erwartet schwer. Nun wurde einem weiteren Klub die Transferchance angeboten.

Ist Neto künftig wieder in der Serie A zu sehen? Laut Sport hat der FC Barcelona seinen Ersatztorhüter dem SSC Neapel angeboten. Der Verein um Cheftrainer Luciano Spalletti sucht noch nach einem neuen Schnapper.

Xavi Hernandez setzt in der kommenden Saison definitiv nicht mehr auf Neto. Der Brasilianer mit italienischen Wurzeln ist einer der Protagonisten, die nicht mit in die USA reisen durften und sich derzeit an der heimischen Ciutat Esportiva Joan Gamper fit halten.