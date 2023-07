Barça tütet die Verlängerungen von zwei Mega-Talenten ein

Die grundsätzliche Einigung ist demnach erfolgt, auch wenn bis zur Rückkehr der Mannschaft von der Tour nichts offiziell verkündet werden soll. Die Ankunft in Barcelona ist für Mittwoch, den 2. August, vorgesehen.

Bevor sie das Flugzeug zur Saisonvorbereitung in die Vereinigten Staaten bestiegen, besuchten Alejandro Balde und Lamine Yamal am Mittwoch das Büro von Sportchef Mateu Alemany (60). Dort gaben sie persönlich ihre Zustimmung zu den Vertragsverlängerungen, die seit Wochen von ihrem Berater Jorge Mendes (57) verhandelt werden. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Star-Berater Mendes hatte Barça versprochen, dass Lamine Yamal seinen Vertrag verlängern würde, obwohl er Interessenten in halb Europa hatte, nachdem er bereits im Alter von 15 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben und sein enormes Potenzial nachgewiesen hatte.

Balde widersteht Lockrufe von der Insel

Balde hat hingegen einen Vertrag für fünf Jahre bis 2028 unterschrieben und die Lockrufe anderer großer europäischer Vereine, darunter wohl auch des amtierenden Champions-League-Siegers, ignoriert. Manchester City hat ihm dem Vernehmen nach ein höheres Gehalt angeboten als das, was er bei Barça bekommen wird. Zweifel an der Verlängerung gab es dennoch nicht, denn der Linksverteidiger hat deutlich gemacht, dass er nach dem Gewinn der Liga in der vergangenen Saison weiterhin bei Barça erfolgreich sein möchte.

Anders als Yamal, hat sich Balde bereits in der ersten Elf der Katalanen festgespielt und in der vergangenen Saison Klub-Legende Jordi Alba (34), an dem für mehr als ein Jahrzehnt auf der Position des Linksverteidigers kein Vorbeikommen war, verdrängt.

