Barça-Überflieger Lamine Yamal von Big Playern heftig umworben

Lamine Yamal hat in Sachen privater Ausrüster die Qual der Wahl - Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

Lamine Yamal (16) hat beim FC Barcelona einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Vom Hype um den Stürmer will aber nicht nur Barça profitieren. Gleich mehrere Sponsoren bringen sich zurzeit nämlich in Stellung.

Im vergangenen April debütierte Yamal im Alter von 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen für den FC Barcelona in La Liga und avancierte damit zum jüngsten Spieler, den Barça je in der Primera Division eingesetzt hat.

Seinen endgültigen Durchbruch feierte der Teenager allerdings erst in dieser Saison, in der er bislang in jeder einzelnen Partie zum Zug kam. Bei den Katalanen sind sie offenbar davon überzeugt, dass dem Spanier die Zukunft gehört. Zahlreiche Sportartikelhersteller teilen diese Ansicht.

Wie die spanische Zeitung Sport erfuhr, hat Yamal erst kürzlich seinen Sponsorenvertrag mit Nike gekündigt. Seitdem kämpfen Puma, Adidas, New Balance und eben Nike um die Gunst des Offensivspielers, der die Qual der Wahl hat.

Barça-Sponsor Nike wohl Favorit bei Lamine Yamal

Die besten Karten in diesem Vertragspoker können indes Nike zugesprochen werden. Den US-Riesen kennt Yamal bereits aus der früheren Zusammenarbeit. Darüber hinaus sponsert der Schuhgigant den FC Barcelona noch weitere fünf Jahre.

Nike gilt zudem immer noch als größter Sponsor im Fußball und darf unter anderem Superstars wie Kylian Mbappe (24) und Ex-BVB-Star Erling Haaland (23) zu seinen Aushängeschildern zählen.

