FC Barcelona : Barça und Antonio Rüdger: TV-Bilder belegen Gespräche mit Berater

Der FC Barcelona zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Antonio Rüdiger. Der Berater des deutschen Nationalspielers wurde am Mittwochabend mit zwei Managern der Blaugrana abgelichtet.

Barcelona will sich zur neuen Saison in der Abwehrzentrale mit einem Hochkaräter verstärken. Das ist kein Geheimnis. Präsident Joan Laporta erklärte jüngst, dass man sich mit einem neuen Abwehrspieler bereits einig sein. Auch ein neuer Mittelfeldspieler werde ins Camp Nou kommen.

Der deutsche Ableger des Pay-TV-Senders Sky veröffentlichte am Donnerstag Bilder, die die Barcelona-Manager Mateu Alemany und Jordi Cruyff mit dem Berater von Antonio Rüdiger zeigen. Das Trio traf sich nach dem Clasico der Frauen zwischen Barcelona und Real Madrid (5:2) in der Champions League in einer Hotelbar in Barcelona. Drei Stunden wurde dem deutschen TV-Sender zufolge bei bester Laune gesprochen, Wein und Wasser getrunken.

Chelsea will Rüdiger halten – Stillstand im Vertragspoker

Chelsea würde Rüdiger gerne halten, die Vertragsverhandlungen befinden sich allerdings seit über einem halben Jahr in der Sackgasse, weil die finanziellen Vorstellungen beider Parteien zu weit auseinander liegen.

Derzeit darf Chelsea ohnehin keine Vertragsabschlüsse durchführen, weil der Verein nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufgrund seines russischen Eigentümers Roman Abramowitsch mit Sanktionen belegt worden ist.