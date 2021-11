Leihe im Winter? : Barça und BVB dran - das ist der Stand bei Hakim Ziyech

Hakim Ziyech: "Ich versuche, mit Toren und Vorlagen wichtig für die Mannschaft zu sein"

"Ich versuche, mit Toren und Vorlagen wichtig für die Mannschaft zu sein. Ich arbeite sehr hart, sehr hart, auch wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, aber ich habe immer an mich geglaubt", sagte Ziyech nach dem Spiel in der Champions League gegen Malmö FF, bei dem er mit seinem Siegtreffer zum Matchwinner avancierte. "Deshalb glaube ich immer noch an mich und an das, was ich auf dem Spielfeld leisten kann."

Ziyech scheint derweil genug Zeit zu haben, im Januar weiterhin an seinem Standing in London arbeiten zu können. Der 28-Jährige rechnete eigentlich damit, dass er mit Marokko am Afrika Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) teilnehmen wird. Ziyech hatte sich aber mit Nationaltrainer Vahid Halilhodzic überworfen und stand deshalb seit Juni nicht mehr im Kader.