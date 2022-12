Youssoufa Moukoko: Legende warnt BVB-Ass vor Wechsel zu Barça und Co.

Moukoko hat "fantastische Karriere vor sich"

Lothar Matthäus würde Moukoko gerne auch in der kommenden Saison in der Bundesliga sehen. "Er ist seit kurzem Stammspieler unter Terzic, noch sehr jung und hat eine fantastische Zukunft und Karriere vor sich", analysiert der Ex-Bayern-Superstar.

Moukoko könnte laut Matthäus mit einem zu frühen Wechsel in eine ausländische Top-Liga einen Karriereknick erleiden. Es gebe " viele Beispiele von jungen Spielern, die zu früh nach England oder in andere große Ligen gewechselt sind, weil sie es kaum erwarten konnten", so der Weltmeister von 1990. Bei Borussia Dortmund habe Moukoko "zum jetzigen Stand alles, was er braucht."

Borussia Dortmund plant, Moukokos Ende Juni kommenden Jahres auslaufenden Vertrag langfristig zu verlängern und bietet dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro Gehalt pro Jahr.

Einem Bericht der Bild-Zeitung, laut dem das gebotene Salär Moukoko und seinem Berater zu gering sei, dementierte der junge Stürmer unlängst. "So eine Lüge über mich werde ich niemals akzeptieren", so der WM-Teilnehmer.

Verwendete Quellen: Sky