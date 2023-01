Barça und Manchester City streiten sich um spanischen U21-Nationalspieler

Arnau Martinez ist trotz seines jungen Alters bereits LaLiga-Stammspieler und zieht so das Interesse anderer Klubs auf sich. Der FC Barcelona und Manchester City treten hierbei angeblich in Konkurrenz.

Der FC Barcelona wird schon länger mit Arnau Martinez (19) in Verbindung gebracht. Wie die AS berichtet, plant der Tabellenführer des spanischen Fußballoberhauses ein Angebot für den Rechtsverteidiger, der noch bis 2025 an Ligakonkurrent FC Girona gebunden ist.

Sollte Barça tatsächlich ernsthaftes Interesse haben, müsste nur die 20 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel gezogen werden, die sich in Martinez' Vertrag befindet. Das erscheint aufgrund der aktuellen Gesamtgemengelage allerdings unwahrscheinlich.

Harte Konkurrenz soll es derweil aus der Premier League geben. In einem Bericht behauptet die Mundo Deportivo, dass neben Barça auch Manchester City großes Interesse an Martinez bekundet. Der amtierende englische Meister dürfte in dieser Angelegenheit einen klaren Vorteil haben.