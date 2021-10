Manchester United : Barça und Milan melden Interesse an Jesse Lingard an

Als mit Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho zwei exzellente Offensivkräfte ihren Dienst bei Manchester United antraten, war Jesse Lingard klar, dass er in der Hackordnung nicht in der vordersten Reihe stehen wird. So kam es dann auch. Lingards Vertrag läuft aus, das letzte Verlängerungsangebot schlug er aus.

Wie die Daily Mail berichtet, tun sich im Poker um Lingard zwei Vereine ganz besonders hervor. Die Rede ist vom FC Barcelona sowie dem AC Mailand. Die internationalen Schwergewichte peilen eine ablösefreie Verpflichtung im Anschluss an diese Saison an.