FC Barcelona : Barça und Miralem Pjanic: Das Ende eines Missverständnisses?

Erst vor einem Jahr wechselte Miralem Pjanic von Juventus Turin nach Barcelona. Bei den Katalanen kam der 31-Jährige allerdings kaum zum Zug, weshalb der Klub die Zusammenarbeit so schnell wie möglich beenden möchte.

Pjanic, der zuvor bei der AS Roma und Juventus Turin über Jahre zu den unumstrittenen Stammspielern gehörte, fand sich in der letzten Saison fast ausschließlich auf der Bank wieder. In der spanischen Liga kam er gerade einmal auf 619 Spielminuten. Eindeutig zu wenig für seine Ansprüche.

Sein Berater Fali Ramadani befindet sich laut CalcioMercato derzeit in Italien, um für seinen Klienten eine neue sportliche Heimat zu finden. Neben seinen ehemaligen Klubs soll auch Inter Mailand großes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler zeigen.

Die betreffenden Vereine streben aktuell nur eine Ausleihe an, was für den FC Barcelona eine annehmbare Lösung darstellen würde.