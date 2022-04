Barça, PSG und Co. locken: Darwin Nunez denkt (noch) nicht an Wechsel

Darwin Nunez reiht in dieser Saison eine Topleistung an die nächste, die Creme de la Creme des europäischen Fußballs hat seine Fährte längst aufgenommen. Wie die sportliche Zukunft aussieht, hält er zunächst aus der Öffentlichkeit raus.

Überliefert ist nicht, wie viele Scouts von anderen Klubs sich das Viertelfinalrückspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Benfica angeschaut haben. Beim 3:3 erzielte Darwin Nunez mal wieder einen Treffer, sein 32. im 37 Pflichtspiel in dieser Saison. Eine Quote, welche die High Society nervös werden lässt.

Das Lob von Jürgen Klopp, der sich vor dem Spiel begeistert ausgedrückt hatte, habe er freudig zur Kenntnis genommen, sagte Nunez am Mittwochabend. Seine Gedanken seien aber bis zum Saisonende nur bei Benfica. "Ich möchte alles für Benfica und seine Fans geben, die unglaublich sind."