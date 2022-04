Barça und Real Madrid gehandelt: Fabian Ruiz trifft erste Entscheidung

In den Notizbüchern der Topklubs des europäischen Fußballs hat Fabian Ruiz schon lange einen Eintrag. Alles andere wäre aufgrund seiner starken Leistungen für den SSC Neapel purer Leichtsinn. Nun soll er über den ersten Teil seiner Zukunft befunden haben.

Ruiz, so schreibt es zumindest die Gazzetta dello Sport, will in diesem Sommer definitiv nach Spanien zurückkehren. Er wolle sich unbedingt einem Spitzenklub anschließen, wird über den 26-Jährigen geschrieben. Neapel möchte den 2023 auslaufenden Vertrag nur allzu gerne verlängern, wozu es aber wohl nicht kommen wird.