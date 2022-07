Primera Division Barça und Real Madrid kommen sich bei Argentinien-Perle in die Quere

Der FC Barcelona und Real Madrid haben es neben anderen Topklubs offenbar auf einen jungen Stürmer abgesehen, von dem in seiner Heimat Argentinien viel gehalten wird.

Der Racing Club de Avellaneda hat schon einige bekannte Gesichter hervorgebracht. Aushängeschild ist noch immer Lautaro Martinez, der bei Inter Mailand und in der Nationalmannschaft regelmäßig Topleistungen abruft.

Aus dem Nachwuchs des in Buenos Aires angesiedelten Klubs stammt auch Gonzalo Sosa, der laut AS beim FC Barcelona und Real Madrid auf den Scouting-Reports steht. Der spanische Meister scheint dabei in seinen Planungen schon etwas weiter fortgeschritten.

Real möchte Sosa gerne für die zweite Mannschaft verpflichten, den Youngster aber postwendend an einen europäischen Verein ausleihen, um ihn bei guter Entwicklung einen Platz in der ersten Mannschaft anbieten zu können.