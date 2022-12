Dani Olmo: Barça und Real locken - Leipzig froh über frühes WM-Aus

Schon lange ist bekannt, dass Dani Olmo in seinem Heimatland Spanien auf den Wunschlisten der größten Klubs steht – namentlich dem FC Barcelona und Real Madrid. RB Leipzig rechnet sich nun allerdings Chancen auf einen Verbleib aus.

RB Leipzig hofft, den 2024 auslaufenden Vertrag von Dani Olmo verlängern zu können. Im Rahmen dessen ist der Bundesliga-Topklub froh, dass der 24-Jährige mit Spanien bei der Weltmeisterschaft schon im Achtelfinale ausgeschieden ist.

"Wie Dani Olmo performt hat, warst du schon froh, dass er ausgeschieden ist und nicht im Finale das entscheidende Tor schießt", sagte Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl während einer Gesprächsrunde beim parlamentarischen Abend der Vertretung des Freistaates Sachsen.

Eberl sei sich bewusst gewesen, dass hätte Olmo bei der WM auch die nächsten Runden brilliert, es eine Vertragsverlängerung "noch komplizierter" gemacht hätte. Olmo spielte die drei Gruppenspiele über 90 Minuten durch, gegen Marokko war er in der zweiten Halbzeit der Verlängerung ausgewechselt worden.

Medienberichten zufolge hat Olmo kein großes Interesse daran, sich länger an Leipzig zu binden – und lehnt eine Ausweitung seines Kontrakts entsprechend ab. In Spanien ist das Interesse an dem hochbegabten Flügelspieler immens.