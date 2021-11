James McAtee : Barça und United beobachten Nachwuchsstar von Manchester City

Im Nachwuchs von Manchester City sorgt vor allem einer für Furore: James McAtee. Der FC Barcelona und Manchester United haben ganz genau im Blick, was der Shootingstar so treibt. Pep Guardiola kämpft um dessen Verbleib.

In dieser Woche hat James McAtee einmal mehr unter Beweis gestellt, warum ihm eine blühende Zukunft prophezeit wird. Im Spiel der Youth League zwischen Manchester City und dem FC Brügge erzielte er beim 3:5 alle drei Tore für seine Farben – es war in dieser Saison bereits der dritte Hattrick, den der Youngster schnürte.

Laut der Daily Mail gehören der FC Barcelona und Manchester United zu einer Zahl an wachsenden Spitzenklubs, die McAtee ganz genau unter die Lupe nehmen. Was den 19-Jährigen besonders interessant macht, ist sein in 18 Monaten auslaufender Vertrag. Die Citizens müssen ihrem Nachwuchswirbelwind also eine gute Perspektive bieten.