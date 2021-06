FC Barcelona : Barça-Urgestein Sergio Busquets als Verkaufskandidat gehandelt

Der FC Barcelona steht in diesem Sommer vor einem größeren Umbruch. Verdiente Spieler wie Sergi Roberto könnten aus dem Kader entfernt werden. Auch Sergio Busquets wird als Abschiedskandidat gehandelt. Um den Mittelfeldspieler ranken sich Wechselgerüchte. Der FC Bayern soll interessiert sein.

Nach der enttäuschenden Saison, die der FC Barcelona zu Tage gebracht hat, will man im Camp Nou keinen Stein auf dem anderen lassen. Vor allem die altgedienten Profis stehen unter gesonderter Beobachtung. Dazu gehört auch Sergio Busquets.

Der wird nun im medialen Äther mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Die AS nennt den FC Bayern als potenziellen Abnehmer des 32 Jahre alten Mittelfeldspielers. Busquets' Leistungen in der vergangenen Saison haben sich zwar stabilisiert.

Sie standen aber in keinem Verhältnis zu den Konditionen, die in seinem noch bis 2023 datierten Vertrag niedergeschrieben sind. Barcelona muss sparen und seine Personalkosten auf Geheiß der Liga deutlich senken.