Barça verabschiedet Samuel Umtiti - Spitzenverein steht als Abnehmer bereit

Seinen Status als Stamm-Verteidiger verlor Umtiti nach und nach, vorwiegend aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. In vier Jahren machte er nur 50 Partien für Barça. Ronald Koeman versuchte, den Verteidiger mitzunehmen, Trainer Xavi Hernandez (43) setzte nach seinem Amtsantritt überhaupt nicht mehr auf den Ex-Superstar.

2022 wurde Umtiti an US Lecce ausgeliehen. In der Serie A erhielt seine Karriere neuen Schwung. Vor allem im letzten Saisondrittel lieferte der 29-Jährige starke Leistungen ab. Der Lohn: International renommierte Vereine wie Olympique Lyon und Inter Mailand zeigen Interesse an einer Zusammenarbeit.

Umtiti zu Inter Mailand?

Bei den Nerazzurri, die in der Champions League für Furore sorgten und erst im Endspiel an Manchester City scheiterten, wird Umtiti als Nachfolger für Milan Skriniar (ablösefreier Wechsel zu Paris Saint-Germain) gehandelt.

Da Umtiti sich mit Barça auf die Auflösung seines ursprünglich noch bis 2026 datierten Arbeitspapiers einigte, darf er nun ablösefrei wechseln.

