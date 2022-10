Barça vereinbarte bei Alex Collado kuriose Klausel

Weil er beim FC Barcelona keine Chance auf Einsätze bei den Profis gehabt hätte, entschied sich Alex Collado für eine Einjahresleihe zum FC Elche, um in LaLiga Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln.

Bei dem zwischen Barça und dem aktuellen Tabellenletzten der spanischen Meisterschaft eingegangenen Deal war Mitte August keine Kaufoption vereinbart worden. Elche sicherte sich aber offenbar eine Klausel, die etwas ungewöhnlich erscheint.

Wie die Sport berichtet, sicherte sich Elche 20 Prozent der Transferrechte an Collado, wird also mit diesem Anteil an einem zukünftigen Verkauf des 23-Jährigen beteiligt. Der überraschend ausgehandelte Passus ist für die nächsten zwei Spielzeiten gültig.