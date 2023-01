Barça lässt Youngster ziehen – Fenerbahce schnappt wohl zu

Mit großen Vorschusslorbeeren wurde Emre Demir beim FC Barcelona vor einem halben Jahr angekündigt. Sein Wechsel geht nun wohl als großes Missverständnis in die Geschichte ein, Fenerbahce möchte den Youngster übernehmen.

Der FC Barcelona gibt Emre Demir bis zum Transferende am Dienstag wohl noch ab. Verschiedenen Transferexperten zufolge verhandeln die Blaugrana momentan mit dem Management des 19-Jährigen über eine Vertragsauflösung.

Darüber hinaus heißt es, dass Barça mit Fenerbahce über einen Wechsel verhandelt. Demir würde nach der geplanten Auflösung der Zusammenarbeit ablösefrei nach Istanbul kommen und dem Vernehmen nach einen bis 2027 datierten Langfristvertrag erhalten.

Ebenso lange hatte sich Demir im Sommer vorigen Jahres an Barça gebunden, war also erst vor gut einem halben Jahr nach Katalonien gewechselt. Dort sah man enormes Potenzial in dem Offensivspieler, der immerhin zwei Millionen Euro Ablöse kostete.