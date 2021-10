FC Barcelona : Barça-Verhandlungen mit Sergi Roberto gescheitert? Abgang rückt näher

Nach Lionel Messi in diesem Sommer könnte mit Sergi Roberto den FC Barcelona in weniger als einem Jahr das nächste Urgestein verlassen. Die Vertragsverhandlungen liegen nicht nur auf Eis, sondern sollen gescheitert sein.

Sergi Roberto befindet sich beim FC Barcelona womöglich in seiner letzten Saison. Während Onda Cero von gescheiterten Vertragsverhandlungen berichtet, erörtert der katalanische Sender TV3, dass der Austausch zwischen den involvierten Parteien von Null gestartet werden muss.

Stand jetzt deutet also vieles daraufhin, dass sich die Wege von Barça und Roberto nach im kommenden Sommer 16 gemeinsamen Jahren trennen werden. Der 29-Jährige gehört momentan zu den Reservisten, stand aber in beiden Champions-League-Partien in der Startelf.