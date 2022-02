FC Barcelona : Barça-Verhandlungen stocken: United lockt Ronald Araujo mit Traumgehalt

Der FC Barcelona steckt mitten in den Vertragsverhandlungen mit Ronald Araujo, kann dort aber noch keinen Erfolg verzeichnen. Nun meldet sich angeblich Manchester United zu Wort – und zwar mit einem Gehalt, das Barça gefährlich werden könnte.

Barça ist offenbar nicht dazu in der Lage, Araujos Forderungen zu erfüllen. Manchester United sieht scheinbar seine große Chance. El Chiringuito zufolge bietet der englische Rekordmeister dem ambitionierten Innenverteidiger ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro netto. Zur Einordnung: Araujo wird momentan mit 900.000 Euro brutto im Jahr alimentiert.

Für den FC Barcelona könnte die Vertragsverlängerung mit Ronald Araujo noch zum echten Spießrutenlauf werden. Der Austausch über eine Neugestaltung der 2023 auslaufenden Zusammenarbeit entpuppt sich bis dato als nicht so einfach wie erwartet. Vor allem in Sachen Gehalt herrscht Uneinigkeit.

In Panik müssen die Azulgrana ob des angeblichen Vorstoßes von der Insel aber wohl nicht verfallen. Araujo soll nicht willens sein, von Barça in den aktuell stockenden Verhandlungen ein Salär in ähnlicher Höhe zu fordern.

Der 22-Jährige möchte sich gerne langfristig an Barça binden und auch der Klub strebt eine Verlängerung der Zusammenarbeit an. Trainer Xavi Hernandez hatte das Thema Araujo jüngst sogar zur Chefsache erklärt.