Barça-Verkaufskandidat: So denkt Ferran Torres über seine Zukunft

Der FC Barcelona muss sich von Spielern trennen, um Gehalt einzusparen und Transfererlöse zu erzielen. Ferran Torres gilt als einer der Verkaufskandidaten. So denkt der spanische Nationalstürmer über seine Zukunft.

55 Millionen Euro Ablöse investierte der FC Barcelona im Januar 2022 in die Dienste von Ferran Torres. Der spanische Nationalspieler kam von Manchester City und unterschrieb langfristig bis 2027.

Torres war in der Rückrunde 2021/22 einer der Garanten für die Aufholjagd in der Primera Division, die die Katalanen aus dem Mittelfeld der Tabelle auf den zweiten Tabellenplatz brachte. Wettbewerbsübergreifend sieben Tore und sechs Vorlagen steuerte Torres in seinem ersten Halbjahr zum Erfolg bei.

Seit dem vergangenen Sommer war der 23-Jährige lange nur noch Ersatz. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ousmane Dembele durfte der 23-Jährige zuletzt mehrfach von Beginn an ran, wusste aber selten zu überzeugen. Sein letztes Ligator erzielte er im Oktober 2022.