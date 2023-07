Barça verkauft Nico Gonzalez zwar, verliert aber den Zugriff nicht

Barça verkauft Nico Gonzalez an den FC Porto - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona ist grundsätzlich von den sportlichen Qualitäten und dem Potenzial von Nico Gonzalez überzeugt. Laut Mundo Deportivo pocht Barça beim bevorstehenden Verkauf des 21-Jährigen an den FC Porto deshalb auf eine Rückkaufoption.

Barça bekommt bei Nico Gonzalez 15-Millionen-Option

In den zurückliegenden Gesprächen soll sich der portugiesische Topklub lange gegen einen solchen Passus gewehrt, am Ende aber doch eingelenkt haben. Barça hat in Zukunft die Möglichkeit, Nico für 15 Millionen Euro zurückzuholen.

Der talentierte Mittelfeldspieler, der die vergangene Saison auf Leihbasis für den FC Valencia spielte, erhält in Porto einen bis 2027 datierten Vierjahresvertrag. Fällig werden dem Vernehmen nach elf Millionen Euro Ablöse.

Barça bildete Nico Gonzalez selbst aus

Nico ist ein Kind der berühmten Akademie La Masia, schaffte allerdings den Durchbruch bei den Senioren nicht. Im Zentrum ist die Qualität für einen solch jungen Spieler einfach zu hoch. Sollte er bei Porto überzeugen, hat Barça aber die Möglichkeit einer Rückkehr.

