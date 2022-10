Barça verkündet Diagnosen von Jules Kounde und Eric Garica

Neben Kounde musste gegen Valencia auch Eric Garcia verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam in der 42. Minute Marcos Alonso in die Partie. Der spanische Nationalspieler habe eine Überlastung im äußeren Obturator der linken Hüfte erlitten, teilte die medizinische Abteilung des Rekord-Pokalsiegers mit. Über die Ausfallzeit der beiden Abwehrspieler machte Barça wie üblich keine genauen Angaben.

So geht es für Barça weiter

Der Tabellenzweite der Primera Division muss am Dienstagabend (21 Uhr) in der Champions League am bedeutungslosen letzten Spieltag bei Viktoria Pilsen antreten. In der Liga wartet am kommenden Samstag das Heimspiel gegen Almeria (21 Uhr) und drei Tage später die Auswärtspartie bei Osasuna (21:30 Uhr), bevor es in die WM-Pause geht.