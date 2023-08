400 Mio-Klausel: Barça verlängert mit Offensiv-Juwel Fermin Lopez

Am vergangenen Wochenende feierte der offensive Flügelspieler sein LaLiga-Debüt als er beim 4:3 Auswärtssieg gegen den FC Villarreal in der 86. Spielminute für Gavi (19) das Spielfeld betrat.

Mit dieser Vorstellung und den anderen gezeigten Leistungen in der Vorbereitung erkämpfte sich der junge Spanier einen Platz im Kader von Trainer Xavi an den ersten Spieltagen der LaLiga.

Nach seinem Debüt erhält der 20-Jährige eine Belohnung in Form einer Vertragsverlängerung bis 2027 bei Barça: Diese beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro.

Der Youngster ist zwar für die aktuelle Saison für Barça Atletic gemeldet, sollte sich in Sachen Neuzugängen in der Offensive bei den Katalanen bis zum Transferschluss am 1. September aber nichts mehr ändern, winken Fermín López mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Einsätze in LaLiga und Champions League.

Starke Leihsaison 2022/23 in der dritten Liga

Der Spieler aus der bekannten La Masia-Fußballschule machte mit einer starken Leihsaison 2022/23 bei Linares Deportivo auf sich aufmerksam.

In der dritten spanischen Liga erzielte er in 40 Spielen 12 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Mit diesen Leistungen spielte er sich auch auf dem Radar von Xavi und bekam in der Vorbereitung seine Chance. Diese konnte das Offensivjuwel nutzen.

Verwendete Quellen

fcbarcelona.es