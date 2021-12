FC Barcelona : Barça-Deal: Gavi winkt saftige Prämie – Xavi wirbt für Unterschrift

Der FC Barcelona befindet sich mit Gavi in aussichtsreichen Verlängerungsgesprächen. Sollte sich der Youngster langfristig an Barça binden, steht ihm angeblich eine millionenschwere Prämie zu. Xavi Hernendez setzt noch mal alle Hebel in Bewegung.