FC Barcelona Barça-Verlängerung steht bevor: Freitag ist Gavi-Tag

Der katalanische Großklub soll die Offerte noch mal nachgebessert haben. Es locke ein Gehalt, das sich auf ähnlichem Niveau wie das von Ronald Araujo befindet, heißt es. Gavi und Co. hatten darauf bestanden, dass das zukünftige Gehalt zwar an die wirtschaftliche Situation angepasst, gleichzeitig aber auch seine Entwicklung wertschätzen soll.

Der FC Barcelona könnte die angepeilte Vertragsverlängerung von Gavi (17) am Freitag schriftlich fixieren. Nach Informationen des katalanischen Fernsehsenders Esport3 kommen Berater Ivan de la Pena und Abgesandte des Klubs an diesem Tag erneut zusammen.

In der Nations League hatte der junge Gavi gegen die Schweiz (1:0) am Donnerstag in der Startelf stehend eine überragende Leistung gezeigt. Nur einer der vielen Gründe, warum Barça die Verlängerung so schnell wie möglich eintüten sollte.