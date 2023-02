Barça-Poker mit Sergio Busquets: Hier spricht der Sportdirektor

Der Vertragsaustausch zwischen dem FC Barcelona und Sergio Busquets ist aufgenommen worden. Mateu Alemany stellt sich einer Verlängerung nicht in den Weg.

Mateu Alemany öffnet die Tore für die Verlängerung mit Sergio Busquets. "Busquets ist eine Institution für den Verein, für uns und für die Mitglieder", sagte der Sportdirektor des FC Barcelona bei DAZN. "Die Entscheidung wird zwischen ihm und Xavi fallen."

Es gibt also offensichtlich aus allen Abteilungen grünes Licht für die Verlängerung des auslaufenden Busquets-Vertrags. Trainer Xavi Hernandez hatte schon in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, dass er die Identifikationsfigur über die Saison hinaus in seinem Team haben möchte.

Beim 3:0 gegen den FC Sevilla am Sonntag stand Busquets verletzungsbedingt nur wenige Minuten auf dem Feld, was im Vergleich zum restlichen Saisonverlauf eine absolute Ausnahme ist. Den sehr großen Teil der Pflichtspiele bestreitet er nicht nur als Kapitän, sondern obendrein über die vollen 90 Minuten.