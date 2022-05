Primera Division Barça-Verlängeurng mit Dani Alves – der neueste Vorschlag

Der FC Barcelona hat in den nächsten Wochen einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört auch, wie und ob es mit Dani Alves weitergeht. In den Verhandlungsrunden könnte demnächst richtig Bewegung reinkommen.

Alves soll Barça der Sport zufolge gebeten haben, den auslaufenden Vertrag um ein halbes Jahr zu verlängern, um in Topform mit der brasilianischen Nationalmannschaft an seinem letzten großen Turnier, der Winterweltmeisterschaft in Katar, teilnehmen zu können.

Die Blaugrana stehen diesem Vorschlag offenbar zugeneigt gegenüber. Die Vertragsverlängerung sei so gut wie sicher, lediglich die Einigung über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stünden noch aus. Alves hoffe darauf, sein Gehalt steigern zu können.