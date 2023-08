Barça verleiht Abwehr-Juwel (19) innerhalb Spaniens

Der FC Barcelona verleiht den 19-Jährigen Ruben Cantero nach CD Calahorra in die vierte spanische Liga. Der Innenverteidiger hatte bis dato in Barças Jugendmannschaft gespielt.

Barça hat den Deal mit CD Calahorra über die Ausleihe von Ruben Cantero bis zum 30. Juni 2024 offiziell gemacht. Der 19-Jährige soll fernab der katalanischen Metropole Spielpraxis sammeln.

Ruben Cantero war wichtiger Spieler in Barças U19

Cantero kam von Albacete in der vergangenen Saison in die A-Jugend des amtierenden spanischen Meisters. Mit der Juniorenmannschaft des FC Barcelona bestritt der Innenverteidiger in der vergangenen Saison 32 Spiele, 23 davon in der Startelf.

Der Spieler aus La Mancha spielte in der Jugend des FC Barcelona eine wichtige Rolle und war mit 25 Einsätzen und einem Tor Stammspieler in der Liga. Darüber hinaus bestritt Ruben Cantero fünf Spiele in der UEFA Youth League und zwei weitere im Champions Cup.

Der talentierte Innenverteidiger wird nun seine fußballerische Entwicklung in Spaniens vierter Spielklasse fortsetzen, wo er sich an den Profifußball heranarbeiten kann.

Für einen Platz in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona, die in Spaniens dritter Spielklasse aktiv ist, reicht es für den Spanier somit erstmal nicht. Die Katalanen entschlossen sich den jungen Spieler in Anbetracht der Perspektive auf mehr Spielzeit zu verleihen, statt ihn weiter im eigenen Verein zu entwickeln.

