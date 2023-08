Barça verleiht hochtalentierten Youngster – nächstes Jahr soll er unter Xavi angreifen

Alex Valle (19) hat beim FC Barcelona in der Saisonvorbereitung reichlich Werbung in eigener Sache gemacht. Dennoch muss das Eigengewächs den Klub vorerst verlassen. Im Erfolgsfall winkt dem Linksverteidiger aber eine Beförderung.

Wie zunächst der Sportjournalist Albert Roge berichtete, leiht Barça Valle für die kommende Saison an den spanischen Zweitligisten Levante aus. Der Klub bestätigte das Geschäft wenig später. "Der FC Barcelona und Levante UD haben eine Einigung über die Ausleihe von Àlex Valle bis zum 30. Juni 2024 erzielt", heißt es.

Der Youngster soll in Valencia die nötige Spielzeit bekommen, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Sollte Valle die positiven Auftritte, die er in der Saisonvorbereitung in Barcelona hinlegte, bei Levante bestätigen, könnte er bei seiner Rückkehr dauerhaft in die erste Mannschaft der Katalanen aufsteigen. Bei den Blaugrana besitzt Valle überdies noch einen Vertrag bis 2025.

Barça mit Alex Valle und Alejandro Balde für die Zukunft gewappnet

Der FC Barcelona dürfte indes genaustens beobachten, wie sich Valle in Valencia schlägt. Die Verantwortlichen um Cheftrainer Xavi Hernandez (43) würden schließlich enorm vom Durchbruch des Abwehrspielers profitieren.