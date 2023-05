Barça verliert Nachwuchs-Diamant wohl an Ligakonkurrent

Villarreal befindet sich momentan in der Pole Position, obwohl Akhomach viele Verehrer im englischen und italienischen Spitzenfußball hat. Es sei daran erinnert, dass Leeds United kurz vor der Unterschrift stand, der Weggang des dortigen Sportdirektors Victor Orta den Austausch allerdings scheitern ließ.

Ilias Akhomach wird wohl ab der kommenden regelmäßig in LaLiga zu sehen sein. Nach Informationen des Portals Relevo laufen schon seit einiger Zeit Gespräche mit dem FC Villarreal, der den 19-Jährigen als vorrangiges Ziel ausgemacht hat, um den Kader zu verstärken.

Akhomach soll wegen zwei Gründen zu einer Unterschrift bei Villarreal tendieren: Der Youngster schätzt, dass dort viel mit jungen Spielern gearbeitet wird. Zudem spielt die zweite Mannschaft in der kommenden Saison in der 2. Liga. Für das Barça-Profiteam kam Akhomach in dieser Saison kein einziges Mal zum Einsatz.

Der spanische U19-Nationalspieler sieht daher auch für die Zukunft keine Perspektive, zumal die offensiven Flügelpositionen mit Ousmane Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres und Raphinha exzellent besetzt sind. Und aus La Masia drängt eher Yamine Lamal auf regelmäßige Spielminuten.

