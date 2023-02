Barça verliert wohl Sturm-Juwel Victor Barbera

Víctor Barbera (18) wird den FC Barcelona nach Informationen der Fachzeitung Sport zum 30. Juni 2023 in Richtung Brügge verlassen. Auch nieuwsblad.be berichtet über den bevorstehenden Wechsel Barberas. Der Vertrag des Mittelstürmers bei Barça läuft in fünf Monaten aus, daher fällt keine Ablöse an.

Der junge Mittelstürmer kam 2020 aus Damm, in der vergangenen Saison war er der beste Torschütze seines Jahrgangs. Nicht nur in der Jugend traf Barbera regelmäßig, für die zweite Mannschaft erzielte er starke sechs Tore in 17 Einsätzen.

Victor Barbera macht es so wie Ferran Jutgla

Barça wollte mit dem jungen Torjäger verlängern, kam aber wohl zu spät. Beim FC Brügge sieht der Youngster offenbar bessere Chancen auf einen baldigen Durchbruch. Womöglich hat sich der junge Angreifer seinen ehemaligen Vereinskollegen Ferran Jutgla (23) als Vorbild genommen.