Lionel Messi: "Ich hätte die Zeit unter Guardiola mehr genießen müssen"

Im Unterhaltungsformat "Universo Valdano" blickte Messi mit Freude auf seine Zeit unter Guardiola in Barcelona zurück. "Er hat Fußball sehr gut gemacht. Er hat ihn so einfach aussehen lassen, dass ihn alle kopieren wollten", erinnerte sich der Argentinier und wird damit vielen Barça-Anhängern aus der Seele gesprochen haben.

Nach der Trennung: Messi international erfolgreicher als sein Mentor

Messi weiß Guardiolas Einfluss auf seine Karriere bis heute zu schätzen. Der Stürmer machte bereits vor dem Amtsantritt des späteren Bayern-Trainers gehörig auf sich aufmerksam. "Dann habe ich Guardiola getroffen...Und Sie wissen, was wir erreicht haben."

Messi, unter Guardiola zum Weltstar aufgestiegen, gewann in der Folge unter anderem noch einmal die Champions League mit Barça und holte insgesamt siebenmal den Weltfußballer-Titel. Rekord!

Nach seinem Abschied aus dem Camp Nou im Jahre 2012 konnte Guardiola den Henkelpott hingegen nicht noch einmal in den Händen halten. Der erfolgreichste Trainer des FC Barcelona nahm sowohl mit dem FC Bayern München als auch mit Manchester City, seinem derzeitigen Klub, mehrere Anläufe. Am dichtesten war Guardiola in der Saison 2020/21 dran, als er mit den Skyblues im Endspiel am FC Chelsea (0:1) scheiterte.