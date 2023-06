Barça verpasst Raphinha ein Preisschild

Spekulationen über eine vorzeitige Trennung machen schon länger die Runde. Das zahlungskräftige Newcastle United aus der Premier League, das nächste Saison in der Champions League an den Start geht, soll reges Interesse signalisieren.

Am Ende könnte der Markt den Fall regeln, ungeachtet dessen, was Raphinha möchte. Barça ist weiterhin in akuter Finanznot und in diesem Sommer dringend auf Transfererlöse angewiesen. Raphinha ist offensichtlich einer der Spieler, mit denen die Blaugrana richtig Kasse machen könnten.

