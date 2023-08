Barça verpflichtet jungen Mittelstürmer, der zur Alternative für Robert Lewandowski werden könnte

Zunächst soll Spanier in der zweiten Mannschaft Erfahrung sammeln, bei guten Leistungen ist laut der Zeitung Sport auch ein Aufstieg in die erste Mannschaft möglich, da die Optionen hinter Mittelstürmer Robert Lewandowski (34) rar gesäht sind.

Der 21-jährige Pau Victor stand schon seit letzter Saison auf dem Wunschzettel des FC Barcelona. Der Angreifer überzeugte in der 3. Liga bei CE Sabadell mit sieben Treffern und sechs Vorlagen in 36 Spielen und spielte sich dadurch ins Blickfeld von Barça.

Barça B will um den Aufstieg mitspielen

Der Trainer von Barça Atletic, Rafa Marquez, ehemaliger Spieler bei Barça und langjähriger Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft, ist von der Neuverpflichtung begeistert: "Wir haben ihn schon letzte Saison verfolgt, er hatte eine gute Saison mit Sabadell. Er hat das Potenzial, uns sehr zu helfen, und ich denke, es könnte auch eine gute Gelegenheit für ihn sein."

Das Ziel der zweiten Mannschaft der Katalanen ist es auch in dieser Saison wieder, um den Aufstieg mitzuspielen. In der vergangenen Spielzeit scheiterten Barça B in der Aufstiegsrelegation nach Hin- und Rückspiel am Nachwuchs von Real Madrid mit 4:5.

