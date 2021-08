FC Barcelona : Möglicher Spurs-Wechsel: Barça-Verteidiger Emerson Royal entscheidet sich

Emerson Royal wird den FC Barcelona bis zum Transferschluss am Dienstagabend nicht verlassen. Tottenham Hotspur soll sich für den Rechtsverteidiger interessieren. Nuno Espirito Santo sucht noch nach einem Spieler, der den Kaderplatz von Serge Aurier übernehmen soll, der wiederum auf der Abgangsliste steht.

Ronald Koeman hatte in den ersten zwei Meisterschaftsspielen auf Sergino Dest vertraut. Emerson erhielt dagegen am Sonntagabend im Heimspiel gegen den FC Getafe (2:1) ein Mandat in der Startelf.