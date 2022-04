Barça-Verteidiger Oscar Mingueza droht Zwangspause

Am Donnerstag teilten die Katalanen, dass ein Covid-19-Test beim Eigengewächs positiv ausgefallen sei. Mingueza erfreue sich aber "bester Gesundheit", so die medizinische Abteilung.

Eine Quarantänepflicht gibt es in Spanien zwar nicht mehr, allerdings benötigt Mingueza einen negativen Test, um in die Kaderliste aufgenommen werden zu können. Die voraussichtliche Abwesenheit Minguezas dürfte für Barça-Trainer Xavi Hernandez zu verschmerzen sein. Der 22-Jährige kam in den vergangenen sieben Ligaspielen nur zu zwei Kurzeinsätzen.