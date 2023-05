Barça-Verteidiger Samuel Umtiti flirtet mit Rückkehr zur Alten Liebe

Samuel Umtiti ist derzeit in der italienischen Serie A aktiv - Foto: / Getty Images

Samuel Umtiti (29) verließ Olympique Lyon einst in Richtung Barcelona. Eine baldige Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein schließt der Franzose nicht aus. Im Gegenteil: Es gab bereits Gespräche über eine Wiedervereinigung.

Samuel Umtiti galt 2018 als einer der besten Innenverteidiger der Welt. Jose Mourinho wollte den Barça-Verteidiger zu Manchester United holen. Die Red Devils waren bereit, Umtitis 60 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel zu ziehen.

Barça verlängerte den Vertrag des Abwehrspielers und erhöhte Gehalt und Ausstiegsklausel deutlich. Der Wechsel auf die Insel platzte. Nach der Weltmeisterschaft 2018 ging es mit dem spielstarken Verteidiger verletzungsbedingt bergab. Immer wieder bereitete dem Abwehr-Ass das Knie Probleme.

Bei den Katalanen spielte er in der Saison 2021/22 keine Rolle mehr. Im vergangenen Sommer gaben die Spanier Umtiti an US Lecce ab. Beim italienischen Erstligisten rehabilitierte sich der 29-Jährige, stieg zum unumstrittenen Stammspieler auf.