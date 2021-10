FC Barcelona : Barça verurteilt Jagd auf Ronald Koeman

Auf zahlreichen Videos, die sich schnell in den sozialen Medien verbreitet haben, ist zu sehen, wie Ronald Koeman mit seinem Auto aus dem Camp Nou abfährt, eher abfahren möchte. Unmengen an Fans versuchten den Trainer des FC Barcelona, der kurz zuvor den Clasico gegen Real Madrid mit 1:2 verloren hatte, zur Rede zu stellen und schlugen teilweise auf sein Auto ein.

Der Frust der Barça-Anhänger saß einmal mehr tief. Zum vierten Mal in Folge verlor man einen Clasico, in der Tabelle ist Barça inzwischen auf Tabellenplatz 9 durchgereicht worden. Zeit zum Durchschnaufen bleibt allerdings nicht – schon am Mittwoch (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano an.