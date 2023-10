FC Barcelona: Kosten für Joao Felix steigen deutlich an

"Der Barcelona war immer meine erste Wahl und ich würde liebend gerne für Barça spielen. Es war schon immer mein Traum, seitdem ich ein Kind war", wurde Joao Felix in den letzten Wochen nicht müde zu betonten, dass er derzeit seinen Traum lebt.

Joao Felix legt bei Barça starken Start hin

Mit sechs direkten Torbeteiligungen hat sich Felix bei Barça hervorragend eingelebt. Bis zum Saisonende ist er vom Ligakonkurrenten Atletico Madrid ausgeliehen. Dass dieser Deal in den finanziell schweren Zeiten überhaupt realisiert werden konnte, war nur aufgrund von Felix' drastischem Gehaltsverzicht umsetzbar.

Wie Catalunya Radio berichtet, spielte Felix in den ersten Monaten für ein Gehalt von gerade mal 400.000 Euro. Da LaLiga in Sachen Financial Fairplay allerdings diese Tatsache ignorierte und für die Berechnung der Gehaltsobergrenze ein höheres Gehalt ansetzte, das sich an Felix' Marktwert orientiert, wurden die Bezüge inzwischen verzehnfacht, so dass Felix für den Rest der Saison ein Salär von vier Millionen Euro brutto bezieht.