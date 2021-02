Copa del Rey : Barça verzweifelt an Sevilla-Bollwerk – Rakitic trifft gegen die Alte Liebe

Der FC Sevilla steht mit einem Bein im Finale der Copa del Rey. Im Halbfinal-Hinspiel siegten die Defensivspezialisten 2:0 gegen Barça. Ivan Rakitic stellte gegen seine Ex-Mannschaftskollegen den Endstand her.

Lionel Messi und Co. bissen sich über 90 Minuten die Zähne an der massiven Abwehr Sevillas aus. Auf der Gegenseite nutzten Jules Kounde (25.) und Ivan Rakitic (85.) ihre Chancen gegen die dezimierte Blaugrana, bei der Junior Firpo als Rechtsverteidiger aushelfen musste.

Europa-League-Sieger Sevilla bleibt im Pokal weiter ohne Gegentor. Die Mannschaft von Julen Lopetegui hat nach dem Sieg über die Katalanen ein Torverhältnis von 12:0 in der Pokalbilanz stehen.

Fragwürdige Schiri-Entscheidung – Ronald Koeman übt Kritik

Barça-Coach Ronald Koeman kritisierte nach der Partie einmal mehr den VAR. "Ich denke, generell war der Schiedsrichter in Ordnung, aber natürlich gibt es Zweifel", sagte Koeman über Antonio Mateu Lahoz.

"Ich glaube das, was mir alle gesagt haben, nicht nur von unseren Leuten: Es war ein Elfmeter. Also weiß ich nicht, warum sich der VAR nicht eingeschaltet hat." Mateu Lahoz hatte zwar auf Foul an Jordi Alba entschieden, den "Tatort" allerdings vor den Strafraum verlagert.