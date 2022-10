Barça-Veteran Gerard Pique unter Druck

Die Stimmung beim FC Barcelona ist angesichts des drohenden Aus in der Gruppenphase der Champions League ziemlich angespannt. Der Vorstand soll sich besonders auf Gerard Pique eingeschossen haben.

Joan Laporta will nach dem am Wochenende ausgetragenen Clasico gegen Real Madrid (Sonntag, 16.15 Uhr) alles auf den Prüfstand stellen. Verantwortlich zeigt sich vor allem das erneut drohende Ausscheiden in der Gruppenphase der Champions League.

Dem Catalunya Radio zufolge befindet sich Gerard Pique besonders im Fokus der Kritiker. Ausschlaggebend ist seine mehr als dürftige Leistung beim jüngsten 3:3 in der Königsklasse gegen Inter Mailand.

Pique machte vor dem Tor von Nicolo Barella den entscheidenden Fehler. Außerdem hatte der 35-Jährige große Probleme, Denzel Dumfries im Zaum zu halten. Piques Leistung war einer der Hauptgründe dafür, dass Barças Abwehr drei Gegentore kassierte. Pique soll nun besonders unter Druck stehen.