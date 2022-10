Kritik an Xavi wächst - Barça-Vize stärkt ihm den Rücken

Xavi Hernandez ist nach den jüngsten Ereignissen nicht mehr unumstritten. Während der Rückhalt der Fans zu bröckeln beginnt, sind die Obersten des FC Barcelona zumindest nach außen noch immer überzeugt von ihrem Trainer.

Rafa Yuste lässt am Rande der Ballon-d'Or-Gala keine Zweifel aufkommen. Der Barça-Vizepräsident betonte, dass es Optimismus in der Mannschaft gebe und in der Umkleidekabine keine schlechte Stimmung herrsche: "Und natürlich haben wir totales Vertrauen in Xavi."

Nach den zurückliegenden Rückschlägen droht die Stimmung in der katalanischen Metropole allerdings zu kippen. Nur noch ein Wunder hält Barça in der Champions League, am Wochenende gab es zudem eine deutliche 1:3-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid.