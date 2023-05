Barça von Espanyol-Fans gejagt – Xavi: "Zu keiner Zeit jemanden provoziert"

Der FC Barcelona zelebrierte den Gewinn der Meisterschaft auf dem Platz, ausgerechnet im Stadion von Stadtrivale Espanyol. Die heimischen Fans stürmten daraufhin den Innenraum. Xavi Hernandez will den wüsten Szenen keine große Aufmerksamkeit beimessen.

Das 4:2 beim Stadtrivalen Espanyol bedeutete am Sonntagabend für Barça den ersten Meisterschaftsgewinn seit 2019, und den 27. in der Klubgeschichte. Nach dem Schlusspfiff feierten die Akteure ausgelassen im Mittelkreis.

Der Espanyol-Anhang stürmte daraufhin in Scharen den Platz, die Barça-Akteure flüchteten so schnell wie möglich in die Katakomben. Trainer Xavi Hernandez versicherte daraufhin, dass mit der ausgelassenen Feierei niemand provoziert werden sollte.

"Ich denke, das reicht jetzt. Das Feiern und die Euphorie sind normal", sagte Xavi bei LaLiga TV. "Wir sind nicht zu Hause und es war respektvoll, auf die Tribüne zu gehen. Das sind Emotionen, und die sind schwer zu kontrollieren. Ich habe ihnen gesagt, dass es besser ist, in die Umkleidekabine zu gehen."

Es gebe nun keinen Grund, mehr Kontroversen darüber zu erzeugen. "Ich habe keine Bilder gesehen. Wir mussten als Familie feiern, drinnen. Wir haben zu keiner Zeit jemanden provoziert", so Xavi, für den es der erste große Titel als Barça-Trainer ist. Die Espanyol-Fans sahen das jedenfalls anders.