Barça vor dem Aus! Xavi: "Champions League ist grausam zu uns"

Barça steht in der Champions League schon wieder vor dem Aus - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona steht nach dem 3:3 gegen Inter Mailand vor dem Aus in der Champions League. Nach Ansicht von Trainer Xavi Hernandez hätte Barça nach den bisherigen Auftritten mehr verdient.

Dem FC Barcelona droht zum zweiten Mal in Folge das Aus in der Gruppenphase der Champions League. Das Heimspiel am Mittwoch gegen Inter Mailand lief mit 3:3 in die Wertung ein – zu wenig für die Blaugrana, welche die Partie zuvor als Endspiel ausgerufen hatten. Xavi Hernandez trat im Anschluss mit ernster Miene vor die Mikrofone von Movistar Plus und gab zu, dass "die Bewertung negativ ist. Die Wahrheit ist, dass diese Champions League grausam zu uns ist. Von München über Mailand bis heute Abend hätten wir mehr verdient." In den zwei verbleibenden Gruppenspielen bekommt es Barça noch mit dem schon für das Achtelfinale qualifizierten FC Bayern sowie dem punktlosen Schlusslicht Viktoria Pilsen zu tun. Barça steht bei drei Zählern nach vier Spielen, Inter Mailand hat sieben Punkte. Das Entscheidende: Der direkte Vergleich geht an die Italiener.

"Es geht nicht nur darum anzugreifen, sondern auch zu verteidigen" Durch ein Tor von Ousmane Dembele führte Barça zur Halbzeit, was Xavi zunächst positiv bilanzieren lässt: "Die erste Halbzeit war hervorragend, wir haben kaum eine Chance durch Dzeko zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel Tore kassiert und schwere Abwehrfehler gemacht, die uns in der Champions League teuer zu stehen kommen. Es geht nicht nur darum anzugreifen, sondern auch zu verteidigen."