"Caso Negreira" und Diktator-Eskalation: Es droht neuer Dauerstreit zwischen Barça und Real Madrid

Hat der FC Barcelona Schiedsrichter beeinflusst? Dieser Vorwurf steht im Raum. Unter Ex-Boss Josep Maria Bartomeu war es zu Zahlungen an Jose Maria Enriquez Negreira, den damaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, gekommen. Laut Barcelona für Gegenleistungen wie die Beurteilungen von Schiedsrichtern.

Joan Laporta, amtierender Präsident der Blaugrana, sieht eine Verleumdungsaktion gegen seinen Klub und widerspricht den Vorwürfen, Barça habe sich Vorteile erkauft, vehement. "Der 'Fall Negreira' ist kein Verbrechen der sportlichen Korruption. Ich habe die Compliance-Experten und eine externe Firma beauftragt, einen Bericht zu erstellen. Jetzt habe ich mehr Informationen und kann bestätigen, dass der FC Barcelona nie etwas mit dem Ziel oder der Absicht unternommen hat, den Wettbewerb zu verfälschen, um sich einen sportlichen Vorteil zu verschaffen", sagte der Anwalt und Politiker.

Die Zahlungen seien alle belegt und in der Buchhaltung dokumentiert. Alles sei transparent gewesen. Barça sei mit großer Verantwortungslosigkeit vorverurteilt worden. "Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem die Unschuldsvermutung gilt, was bei Barça nicht der Fall war, wo man uns öffentlich ohne Gerichtsverfahren gelyncht hat."