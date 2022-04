Enthüllt: Barça wollte Bayern-Rekordneuzugang Lucas Hernandez

Lucas Hernandez war nach einem Leben in Diensten von Atletico Madrid im Sommer 2019 für deutsche Verhältnisse unvorstellbare 80 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern gewechselt. Hernandez avanciert damit noch immer zur teuersten Verpflichtung in der Geschichte der Bundesliga.

Die Weltklasse, die sich die Bayern seitdem von dem Verteidiger erwartet hatten, lieferte Hernandez lediglich in Ausnahmefällen. Die Vorwürfe, die sich der amtierende Fußballweltmeister gefallen lassen muss: Fehlende Führungsqualitäten, zu viele Fouls, zu ungestümes Auftreten. Hernandez verfügt an der Säbener Straße noch über einen bis 2024 datierten Vertrag.

Hernandez will Arbeitspapier erfüllen

Lucas Hernandez spielte in der Vergangenheit durchaus mit dem Gedanken an einen Vereinswechsel, wie er jüngst in einem Gespräch mit der Sporttageszeitung AS zugab.

"Das ist etwas, das dir immer wieder in den Sinn kommt, wenn du bestimmte schwierige Momente durchmachst. Du fragst dich, ob du bleiben willst, oder nicht", so der Abwehrakteur auf die Frage nach Wechselgedanken. Er wolle seinen Vertrag aber erfüllen, da er "sehr glücklich" beim FC Bayern sei.